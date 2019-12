Streitigkeiten in Salzburger FPÖ: Gemeindefraktion Wals tritt aus

Die Salzburger FPÖ kommt nicht und nicht zur Ruhe. Am Mittwoch traten alle drei Gemeindevertreter in Wals-Siezenheim, immerhin die viertgrößte Gemeinde des Landes, aus der Partei aus. Der Austritt soll nicht mit den bundespolitischen Querelen, sondern mit Unmut gegenüber der Landespartei zu tun haben, berichten die Salzburger Nachrichten unter Berufung auf Partei-Insider.

Die drei Gemeinderäte waren auch für den KURIER bisher nicht erreichbar. Erst im Sommer war die FPÖ-Fraktion in Hallein, Salzburgs zweitgrößter Stadt, aus der Partei ausgetreten. Parteichefin Marlene Svazek sieht kein grundsätzliches Problem in ihrer Landespartei. "Das ist ein Einzelphänomen", sagt sie in den SN.