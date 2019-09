Wie Salzburgs FPÖ-Chefin Svazek Einzelfälle verhindern will

Personelle Erneuerung

Als erster Schritt wurden die neu gestalteten Statuten auf dem Parteitag beschlossen. „Darin ist klar definiert, wann ein Parteiausschluss erfolgt“, erklärt Svazek.

Als zweiten Schritt soll es erstmals eine Geschäftsordnung für die Landespartei geben. „Jeder, der sich entscheidet, uns beizutreten, hat eine Verantwortung“, meint Svazek. In weiterer Folge will die Parteichefin ihren Funktionären diese Verantwortung eindringlich klarmachen. „Wir werden sie aufklären, dass man keine Privatperson ist, wenn man als FPÖ-Funktionär auf Facebook postet.“

Auch personell gab es auf dem Parteitag eine sanfte Erneuerung. Neue, junge Gesichter wurden in Funktionen gewählt. Auch da will Svazek in Zukunft genauer hinschauen. „Wir werden stärker unterscheiden, ob jemand gestern eingetreten ist und sich für höhere Weihen aufdrängt oder schon seit mehreren Jahren in der Partei ist“, sagt sie.

Svazek selbst will mindestens die gesamte Funktionsperiode von drei Jahren in Salzburg bleiben und sich nicht an Spekulationen über ein Ministeramt beteiligen.