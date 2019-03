Wirbel um „WeiSSwurst“-Posting: FPÖ sieht Missverständnis

Nun hat auch der Wahlkampf zur Salzburger Gemeinderatswahl am kommenden Sonntag seinen braunen Fehltritt vonseiten der FPÖ. Auf der Facebook-Seite der FPÖ Niedernsill fand sich am Sonntag in einem an sich unverdächtigen Post ein Nazi-Code.

Ein „Überraschungsbesuch von Marlene Svazek“ habe mit einem „WeiSSwurst essen in Stuhlfelden“ geendet, schrieb die Partei. Das Posting war am Sonntag für mehrere Stunden online, wurde zwischenzeitlich abgeändert und ist mittlerweile gelöscht. Christian Tiefenbacher, FPÖ-Bürgermeisterkandidat in Niedernsill und, wie er sagt, selbst Verfasser des Posts kann sich das Entstehen des Postings nicht erklären.