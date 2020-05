Feuerwehr statt Rekruten-Heer?

Man müsse es, so die Wehrpflichtbefürworter, über die Emotion versuchen – etwa wie bei den Feuerwehren. Die haben auch keine Rekrutierungsprobleme. Hier setzt auch die Psychotherapeutin und Publizistin Rotraut Perner an. Sie ist Mitglied des Sorger-Komitees für die Wehrpflicht und forderte in Diskussionen die Einrichtung eines Personenkomitees für die Verbesserung der Grundausbildung. Das sollte rasch nach der Volksbefragung geschehen, denn sonst bestehe die Gefahr, dass das Thema wieder vergessen werde. Für Perner ist Landesverteidigung nicht nur Nothilfe sondern solidarisches Mitdenken und Mittun von allen. Ihr Ziel: „Es sollte die bestehende Einrichtung erweitert und verbessert, nicht aufgegeben werden.“