Thema: Wehrpflicht

Auf die Finger geschaut

Die fälschlich so bezeichnete „allgemeine“ Wehrpflicht muss beseitigt werden! Daher muss man zur Befragung antreten und abstimmen, auch wenn dem Stimmzettel unangenehmer Hautgout entsteigt. Die von unseren Politikern zur Wahl gestellten Alternativen gehen, man könnte sagen typischerweise, an der grundsätzlichen Frage vorbei, vermengen nicht Zusammengehörendes und zwingen uns, zugleich mit einer grundsätzlichen Entscheidung, Ungewolltes gut zu heißen. Die Frage hätte schlicht lauten sollen: „sind sie für die Beibehaltung der Wehrverpflichtung für männliche Staatsbürger?“ ohne weitere Zusätze. Zur Verfasstheit Österreichs ist anzumerken, dass es offenbar niemanden stört, dass in unserer Verfassung geschlechtsspezifische Ungleichbehandlung festgeschrieben ist. Es sind eben nicht alle Staatsbürger gleich – siehe Wehrpflicht. Das alberne Argument, Frauen wären bis heute benachteiligt und seien daher aus gutem Grund von der Dienstpflicht befreit, ist in mehrfacher Hinsicht dumm. Es ist sowohl ethisch, als auch juristisch nicht haltbar ein Unrecht gegen ein anders aufzurechnen. Da die Gleichberechtigung aller Staatsbürger ein Verfassungsgrundsatz ist, stellt eine allfällige Ungleichbehandlung von Frauen eine Verfassungsverletzung dar und sollte als solche verfolgt werden – diesbezüglich gehören alle Politiker an den Pranger – also quasi vor den Vorhang – die dem im Wege stehen/ standen.(=hilfreich für die nächste Wahl!) Wer grosso modo 50% der Bevölkerung verfassungsmäßig benachteiligt erweist der Genderpolitik einen Bärendienst.

Was haben Altenpflege, Blaulichtorganisationen, Katastropheneinsatz, etc. mit Landesverteidigung zu tun? Nichts! Wir rufen uns in Erinnerung: bis 1975 gab es keine Alternative zum Präsenzdienst – außer der mit Strafen geahndeten Wehrdienstverweigerung. Und heute sollen eben diese Verweigerer, fröhlich geadelt zu Gutmenschen, gerade dieses Unding erneut legalisieren?! Geht´s noch dümmer? Es ist für einen modernen demokratischen Staat beschämend, dass er auf Freiwilligkeit ehrenamtlicher Helfer angewiesen ist, um bedürftigen Bürgern (Alter, Katastrophen, Unfall, Feuer, Krankheit,….) angemessene Hilfe angedeihen zu lassen – dies sollte eigentlich als Priorität staatlicher Obsorge verstanden werden, gleichberechtigt mit Sicherheit ( Polizei), Rechtssprechung und Legislative.

Ob ein Berufsheer tatsächlich installiert werden muss, sollte noch ausführlich diskutiert werden. Mögliche alternativen: Um Auslandseinsätze zu bedienen und eine kleine Einsatztruppe zur inneren Sicherheit bereit zu stellen, wäre es etwa auch denkbar, eine Art B-Kader der Polizei auf zu stellen (vgl. B-Gendamerie aus 1955), dort könnten beispielsweise auch Sonderkommandos, wie z.B. Cobra, o.ä., untergebracht werden. Dieser könnte auch mit schwerem Bergegerät ausgestattet sein, wobei auch überlegenswert wäre dieses gleich bei den Feuerwehren ein zu stellen, denn dort wird es ja auch meist gebraucht. U.s.w.

Also, gehen wir hin und beseitigen das Unding, aber schauen wir dann auch unseren Politikern auf die Finger, was sie daraus gestalten!

Dr. Erich Kainz

1140 Wien