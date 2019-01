Streit mit Türkis-Blau: Mit diesen Zahlen schlägt Wien zurück

Dass die Bundesregierung am Freitag bei der Kritik an Wien nachgelegt hat, sorgt in der Bundeshauptstadt erneut für Empörung. Bundeskanzler Sebastian Kurz ( ÖVP) setze seine "letztklassigen Angriffe" gegen die Wiener Bevölkerung fort, sagte SPÖ-Landesparteisekretärin Barbara Novak.

Der Bundeskanzler rede Wien "permanent schlecht", sagte Novak. Kurz agiere nicht wie ein Staatsmann, er schlage vielmehr "wild um sich" und wolle damit von den "vielen Unzulänglichkeiten" in seiner eigenen Partei ablenken - wobei sie den "BVT-Skandal" und das "Caritas-Bashing" nennt.

Hanke verweist auf Rekordbeschäftigung

Finanzstadtrat Peter Hanke sagte, die Fakten und Zahlen würden ein komplett anderes sozialpolitisches Bild zeichnen, als die türkis-blaue Regierung tue. Wien wird von der Koalition im Bund derzeit nicht nur in Sachen Mindestsicherung angegriffen, herangezogen werden auch Arbeitslosenzahlen oder der Schuldenstand.

"Mit Dezember 2018 verzeichnete Wien mit rund 844.000 Beschäftigten einen Dezember-Höchstwert in der Zweiten Republik. Die Arbeitslosigkeit in Wien sinkt seit zwei Jahren durchgehend und ist in allen Bereichen unter die Werte von 2015 gefallen", konterte Hanke. Dies seien gute Nachrichten und das, obwohl die Bundesregierung "in der Arbeitsmarktpolitik jeden Tag Steine in den Weg legt". Kritisiert wurde etwa die "AMS-Segmentierungsstrategie" oder der Stopp der Aktion 20.000.