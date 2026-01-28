Strafvollzug: Ein System auf der Kippe

Der Tod eines Häftlings in der Justizanstalt Hirtenberg, der am Dienstag bekannt wurde, ist kein Einzelphänomen. Er richtet (wieder einmal) den Scheinwerfer auf ein System, das hinter hohen Mauern und Stacheldraht jeden Tag mehr schlecht als recht am Laufen gehalten wird. Im Strafvollzug mangelt es seit Jahren an Personal – bei gleichzeitig steigenden Insassenzahlen.

Mit 1. Jänner befanden sich 9.020 Insassen in Justizanstalten österreichweit, bei 8.333 Plätzen entspricht das einem Überbelag von rund 8,4 Prozent. Bei der Justizwache ist es genau umgekehrt: Von den 3.339 verfügbaren Planstellen sind nur 3.148 besetzt, das bedeutet eine Unterbesetzung von knapp sechs Prozent.

Nachvollziehbar ist in Anbetracht dessen, dass sich die im Strafvollzug Beschäftigten darauf konzentrieren, ein Mindestmaß an Versorgung und Sicherheit (nicht zuletzt ihrer eigenen) zu gewährleisten.

Das bildet sich schon in der Ausbildung ab: Während in Skandinavien ein Schwerpunkt auf soziale Kompetenzen gelegt werde, würden Justizwachebeamte in Österreich am Sturmgewehr ausgebildet, schildert Wolfgang Gratz, ehemals selbst Anstaltsleiter und Mitglied des Netzwerks Kriminalpolitik, am Mittwoch im Ö1-„Mittagsjournal“, und fragt sich: „Sollte man die Zeit in der Ausbildung nicht besser in Deeskalation investieren?“

Jenes Personal, das sich um zwischenmenschliche Fürsorge sowie um die Resozialisierung der Insassen kümmern sollte, fehlt ebenso: Im psychiatrischen und psychologischen Dienst sind in Summe 23 Stellen unbesetzt, im sozialen Dienst 22, zudem fehlen zehn Allgemeinmediziner.

Wobei konkret in der Justizanstalt Hirtenberg leichter Unterbelag herrscht und alle Stellen bis auf eine in der Justizwache besetzt sind (siehe folgende Grafik).