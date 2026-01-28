Toter Häftling: Experte bemängelt "völlige Überlastung des Strafvollzugs"

Nach dem Tod eines Insassen der Justizanstalt (JA) Hirtenberg (Bezirk Baden) ermittelt die Staatsanwaltschaft Eisenstadt gegen zwölf Justizwachebeamte . Der Falter hat am Dienstag neue Details zu dem Fall veröffentlicht, wonach der psychisch Kranke vergangenen Dezember misshandelt worden sein soll. Der Mann starb an den Folgen von Verletzungen, zu denen es im Rahmen eines Häftlingstransports gekommen sein dürfte.

"Es muss eine massive Amtshandlung gewesen sein, die zu solchen Verletzungen geführt hat", sagt dazu Strafrechtsexperte Alois Birklbauer von der Uni Linz am Mittwoch im Ö1-Morgenjournal. Die erste Rechtfertigung (der Häftling sei gegen eine Betonwand gefallen), hält er für wenig glaubwürdig. "Das ist gar nicht möglich aufgrund der Vielzahl der Verletzungen."

Dass laut Staatsanwaltschaft wegen fahrlässiger Tötung unter Ausnutzung der Beamtenstellung ermittelt wird, hält er "für überhaupt nicht nachvollziehbar. (...) Das korrekte Delikt müsste wohl sein: Körperverletzung mit Todesfolge oder Quälen eines Gefangenen mit Todesfolge - was eine viel höhere Strafdrohung hätte."

"Könnte fatale Fehlentscheidung gewesen sein"

Der Häftling wurde von der Justizanstalt Stein in die Justizanstalt Hirtenberg überstellt - obwohl es laut Falter schon den Verdacht auf eine akute Psychose und die Anordnung gegeben habe, ihn in ein Anstaltsspital zu verlegen. Hirtenberg verfügt weder über eine Spitalsabteilung noch über einen stationären psychiatrischen Dienst. "Das könnte eine fatale Fehlentscheidung gewesen sein", so Birklbauer.

Es gebe bei der Gesundheitsversorgung im Strafvollzug ein tieferliegendes Problem: Es wäre auch möglich akute Psychosen in einem psychiatrischen Krankenhaus zu verbringen. "Das ist natürlich kostspieliger (...) Aber wenn es darum geht, Wachebedienstete und den Gefangenen zu schützen, wäre auch das eine Option gewesen, die man hier offensichtlich nicht in Betracht gezogen hat."