Strafverfahren gegen Wahlbeisitzer: „Als hätte man große Untat begangen“

Seit fast zwei Jahren ist Alexander Van der Bellen im Amt. Etwas länger ist es her, dass Wolfgang Mayer in Bregenz zur Polizei musste und als Tatverdächtiger befragt wurde: Was ist da passiert bei der Bundespräsidenten-Stichwahl 2016?

Gegen Mayer, der für die Freiheitlichen als Wahlbeisitzer tätig war, wird wegen „falscher Beurkundung im Amt“ ermittelt. Die Auszählung der Briefwahlstimmen ist bekanntlich in einigen Wahlbehörden rechtswidrig abgelaufen, die Stichwahl wurde dann vom Höchstgericht aufgehoben.

Seit seiner Einvernahme im September 2016 hat Mayer nichts mehr von Polizei oder Justiz gehört. „Ich weiß nicht, was auf mich zukommt, und das belastet mich sehr“, sagt der 52-jährige Vorarlberger, der nicht versteht, warum gegen ihn immer noch ein Strafverfahren läuft. „Ich mache das ehrenamtlich und nehme mir extra Urlaub dafür. Man wird behandelt, als hätte man eine große Untat begangen.“