Wahl-Prozess: Schuldsprüche für Schlendrian

Günther O. hat das immer schon so gemacht: Briefwahlkarten vorsortiert, früh am Morgen Stimmzettel ausgezählt, das Ergebnis festgestellt – im Alleingang.

Bis zum 23. Mai 2016. Da stellte sich ihm eine FPÖ-Gemeinderätin entgegen, wollte den Alleingang des Magistratsbeamten dokumentiert haben. Der Rest ist Geschichte: Die Freiheitlichen fochten die Bundespräsidenten-Stichwahl an, weil derlei noch in anderen Wahlbehörden vorfiel, und das Höchstgericht hob den Wahlgang auf.

Jetzt, zwei Jahre später, saß Herr O., Leiter des Melde- und Standesamts in Villach, in Klagenfurt vor Gericht und wurde verurteilt. Wegen Amtsanmaßung, Fälschung von Beweismitteln und Falschaussage. Die Strafe: Fünf Monate bedingte Haft und eine Geldstrafe in Höhe von 14.000 Euro.

Sieben Wahlbeisitzer wurden wegen Falschbeurkundung zu Geldstrafen von 5400 bis 9000 Euro verurteilt. 14.000 Euro setzte es für den Villacher SPÖ-Bürgermeister Günther Albel, der als Bezirkswahlleiter fungierte – zumindest auf dem Papier, aber dazu später.