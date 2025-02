Neu ist die Forderung nicht, die politischen Argumente sind bekannt. Der KURIER hat mit Daniel Schmitzberger, Vorsitzender der Fachgruppe Jugendstrafrecht in der Richtervereinigung und Jugendrichter am Straflandesgericht in Wien, die fünf häufigsten abgeklärt.

1.Kinder sollen „die Härte des Gesetzes“ spüren, um „auf den rechten Weg gebracht“ zu werden.

In den vergangenen zehn Jahren hat sich laut Innenministerium die Zahl der Tatverdächtigen, die jünger waren als 14 Jahre, verdoppelt. 9.730 waren es 2023. „Ja, es ist durchaus ein Problem, wenn Zwölf- oder Dreizehnjährige Straftaten begehen und man das Gefühl hat, man muss machtlos zuschauen“, sagt Schmitzberger.