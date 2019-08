Straches Comeback-Wunsch wird FPÖ zum Verhängnis

Schon am Sonntag musste Hofer ausrücken, um Straches Argumente zurechtzurücken. Dass Sebastian Kurz nach Bekanntwerden des Videos ihm und der FPÖ gegenüber „wortbrüchig“ geworden sei, wie Strache in zahllosen Interviews zuvor betont hatte, will Hofer „gar nicht großartig beurteilen. Das hat mein Vorgänger als Privatperson gemacht.“ Beschwichtigende Worte fand er für Straches Avancen, 2020 in Wien kandidieren zu wollen. Darüber könne erst nachgedacht werden, „wenn alle rechtlichen Probleme geklärt sind“.