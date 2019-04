Strache will zu Geheimdienst-Berichtspflicht keinen "Hüftschuss"

Vizekanzler Heinz-Christian Strache ( FPÖ) scheint mit einem Vorstoß von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Kanzler Sebastian Kurz ( ÖVP) prinzipiell einverstanden zu sein. Der ÖVP-Chef hatte am Montag gefordert, die Berichtspflicht der Geheimdienste nicht mehr wie bisher nur gegenüber dem Innen- und Verteidigungsministerium (derzeit mit Herbert Kickl und Mario Kunasek beide FPÖ-geführt), sondern auch gegenüber Kanzler und Vizekanzler geltend zu machen.

Strache ließ bei einer Pressekonferenz zu Sport-Agenden am Dienstag dazu Bereitschaft erkennen. Er wolle aber keinen "Hüftschuss", das sei eine "sensible Materie". Man arbeite aber an einem "guten Gesetz".

Überraschend ist die Zustimmung nicht. Der Vorschlag steht immerhin an sich auch im Koalitionsabkommen, weil Bundespräsident Van der Bellen darauf gedrängt hatte, um die Aussicht über die Geheimdienste nicht nur der FPÖ zu überlassen. Die Idee wurde aber bisher trotz aller themennahen Querelen aber nicht umgesetzt.

Heikle Phase für Kickl und FPÖ

Die Kurz-Forderung dazu kommt aber politisch nun in einer heiklen Phase, in der er wegen der Regierung mit der FPÖ unter Druck gerät und insbesondere Innenminister Kickl ( FPÖ) im In- und Ausland immer kritischer gesehen wird. Seit der Affäre um die Razzia im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung ( BVT) und aktuell auch wieder wegen der Debatten um frühere Auftritte Kickls noch als FPÖ-Generalsekretär bei Events im Rechtsextremen- und Identitären-Umkreis, wird international die Zusammenarbeit mit Österreichs Innenministerium infrage gestellt.