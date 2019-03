Kickl im Visier europäischer Parteien

Herbert Kickl kommt in der „Identitären“-Affäre immer mehr unter Druck. Grund sind Kontakte und Nähe des Innenministers als auch die der Regierungspartei FPÖ zu dem Rechtsaußen-Verein.

„Keine Geheim-Infos für Ösi-Minister“, so die Schlagzeile der Bild-Zeitung am Samstag. „ Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz“ bekomme laut Bild „Ärger mit seinem Innenminister Herbert Kickl“. Als „Streitpunkt“ nennt das Blatt Kontakte des „Rechtspopulisten“ zum Rechtsaußen-Verein der „Identitären“. Dieser Verein steht unter massivem öffentlichen Druck, seit bekannt wurde, dass der 50-fache mutmaßliche Mörder von Christchurch Geld an ihn gespendet hat. Kickl, so der Zeitungsbericht, verspreche „Aufklärung“ und wolle ein Verbot des Vereins prüfen. Kickl selbst hatte allerdings bisher wenig Distanz zu den Identitären: 2016 nannte er bei einer Rede auf dem rechtsextremen Kongress „Verteidiger Europas“ seine Zuhörer (darunter viele Identitäre) „Gleichgesinnte“.