Strache und Hofer befetzen sich jetzt im Internet

Die Landtagswahl im Burgenland, bei der die SPÖ unter Hans Peter Doskozil triumphal die absolute Stimmenmehrheit holte, war für die Blauen durchaus ein Desaster: Minus 5,25 Prozent Stimmen, dazu der Rauswurf aus der rot-blauen Regierung.

Nicht viel anders bei den Gemeinderatswahlen in Niederösterreich, nur mehr 486 Mandate erringen die Blauen, um 186 weniger als zuletzt.

Während unter den Parteigranden das Ibizavideo und der Spesenskandal von Ex-Parteichef Heinz-Christian Strache für das Wahldebakel verantwortlich gemacht werden, ortet Letzterer ganz andere Gründe für die herben Verluste:

"Der uncharismatische, unkameradschaftliche und inhaltselastische Hofer/Kickl/Nepp-Kurs schlägt bei der FPÖ jetzt voll durch. Es gibt heute keine Ausreden mehr", schreibt Strache in einem Facebook-Posting.Am Abend legt er dann noch einmal via Twitter nach: „Die Burgenland-Wahl zeigt: Unter @norbertghofer und Co. nimmt die FPÖ Kurs in Richtung Irrelevanz und verliert, was ich einst hinzugewinnen konnte. Was geht zuerst aus? Die Wähler oder die Ausreden? Für Johann Tschürtz tut es mir leid, das hat er nicht verdient.“