Strache stellt EU-Reise-Freiheit für Ost-Arbeiter massiv infrage

Damit schießt Strache scharf gegen eine der Säulen der EU, und das ein Monat bevor Österreich den Vorsitz des Europäischen Rates übernimmt.

Kein Wunder also, dass die teils heftigen Reaktionen nicht lange auf sich warten ließen: Der deutsche CDU-Politiker und ehemalige Minister Norbert Röttgen befand in Berlin, der Vorschlag Straches sei eine „Mischung aus Fantasielosigkeit und Stimmungsmache“, die Personenfreizügigkeit „eine hochmoderne Errungenschaft“, die nicht aufgegeben werden dürfe.

ÖVP-EU-Delegationsleiter Othmar Karas befand: „Es ist bedauerlich, dass Strache bei jeder Wortmeldung zur EU zündelt und damit Irritationen in und außerhalb Österreichs auslöst. Wenn Strache die Bewegungsfreiheit in der EU infrage stellt, dann rüttelt er an den Grundrechten der Bürger, an den Grundfesten der EU und am Binnenmarktkonzept“, so der langjährige EU-Parlamentarier.

Kern: "Wie die Schmuddelkinder"

opfschütteln auch in der Wiener Löwelstraße: „Wir benehmen uns schon wieder wie die europäischen Schmuddelkinder“, befand SPÖ-Chef Christian Kern. „Auch wir haben schon hingewiesen, dass es bei der Entsendung von Arbeitskräften ein Thema gibt“, sagt Kern. Auch die Arbeiterkammer äußerte sich immer wieder kritisch in puncto Arbeitnehmerfreizügigkeit. „Aber Strache ist gerade in diesem Punkt völlig unglaubwürdig, denn die schwarz-blaue Regierung hat ja gerade eine Amnestie für den großen Sozialbetrug beschlossen. Wer jetzt in Österreich hunderte Menschen illegal beschäftigt, muss nur mehr mit einer Strafe von 800 Euro rechnen. Gerade das ist doch eine Einladung, Billigarbeitskräfte nach Österreich zu holen.“

Die Freiheitlichen seien auch dagegen, mit der geplanten EU-Agentur für Arbeit, die Lohn- und Sozialdumping bekämpfen soll, die Situation genauer zu überwachen. „Die wollen wir nach Wien holen, ich habe dafür bei Frankreichs Präsident Emanuel Macron und bei EU-Kommissionsvize Frans Timmermans interveniert – nur um festzustellen, dass die Sozialministerin Hartinger-Klein die Agentur als überflüssig ablehnt.“

Bundeskanzler Sebastian Kurz hat am Rande des Besuchs des albanischen Premiers Edi Rama kalmiert: „Die Position der österreichischen Bundesregierung zur Personenfreizügigkeit ist klar und auch das Regierungsprogramm ist klar pro-europäisch“, versuchte Kurz die Wogen zu glätten. „Der Herr Vizekanzler (Strache) sollte daher nicht über- oder falsch interpretiert werden.“