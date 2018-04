Strache stärkt Steger den Rücken und legt mit ORF-Kritik nach

In den vergangenen acht Jahren habe "Viktor Orbán mit einer Zweidrittelmehrheit das Land systematisch in einen illiberalen Staat umgewandelt. Er und seine Regierung kontrollieren die Justiz und die Medien, Kritiker werden mundtot gemacht. An allen Schalthebeln der Macht sitzen Orbán treu ergebene Personen, die darauf achten, dass der Regierungschef politisch schalten und walten kann, wie er will“, heißt es außerdem im ORF-Text zur Sendung.

Das FPÖ-nahe Onlineportal unzensuriert wiederum stieß sich daran, dass in einem Bericht fürs Ö1-"Morgenjournal" vom "Orbán-Regime" und "weitgehend gleichgeschalteten" Medien die Rede gewesen sei.

Über Einschränkungen der Medienfreiheit und Medienvielfalt in Ungarn berichteten auch der KURIER und viele andere Medien weltweit. Die Europäische Union eröffnete gegen Ungarn Vertragsletzungsverfahren. Dabei geht es um umstrittene Auflagen für Nichtregierungsorganisationen und ein ungarisches Hochschulgesetz.