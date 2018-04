Norbert Steger sieht im ORF einen "linken Endkampf"

Norbert Steger hat sich am Dienstag telefonisch im KURIER gemeldet, um das Bild von seinen Aussagen gerade zu rücken. Von angedrohten Hinauswürfen unbotmäßiger Journalisten könne keine Rede sein, erklärte der blaue Stiftungsrat dabei. Es sei ihm nur darum gegangen, den Unterschied zwischen Meinung und Bericht wieder zu etablieren. Was die Ungarn-Berichterstattung von ORF-Mann Ernst Gelegs anlangt, findet er: „Da wird ein vollkommen falsches Bild gezeichnet. Das ist Faktum. Der sitzt im Kaffeehaus in Budapest und verbreitet, dass der Herr Orban gefährdet ist.“

"Wie soll sonst etwas in Bewegung geraten?"

Wenn ohnehin kein Journalist seine Arbeit verlieren solle, tut Steger dann seine Wortwahl leid? Immerhin hat die Aussage, man werde Korrespondenten "streichen", heftige Wellen geschlagen. Gegenfrage Stegers: „Wie soll sonst irgendwas in Bewegung geraten?“ Und: „Diese Journalistensolidarität ist ja auch falsch. Sie als Printjournalist kriegen ungefähr ein Siebtel bezahlt wie der Kollege im ORF. Wer das Privileg hat, im ORF zu arbeiten, soll sich besonders bemühen.“ Das internationale Medienecho auf seine Aussagen, ficht den Stiftungsrat jedenfalls nicht an. „Es ist mir vollkommen egal, was in Deutschland steht.“