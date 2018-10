Strache: „Zu Hause rauche ich nie“

Am Mittwoch waren Sie in Kärnten, um den zehnten Todestag von Jörg Haider zu würdigen. Sie waren vor mehr als zehn Jahren der junge Herausforderer von Haider, er der routinierte Politiker. Heute sind Sie mit Sebastian Kurz in die Rolle des Jörg Haider gerutscht. Wie gehen Sie damit um, das jugendliche Image abgegeben zu haben?

Das Leben besteht ja daraus, dass man reifer, ruhiger und gelassener wird. Das sind laufende Prozesse. Ich komme mit der Rolle sehr gut zurecht. Der wilde Revolutionär – das war eine wichtige Phase, die einen auch geprägt hat. Bei den Koalitionsverhandlungen haben Sebastian Kurz und ich die Vertrauensbasis aufgebaut. Wir treffen uns regelmäßig und setzen uns zusammen, nicht nur in Arbeitsform auf Regierungsebene, sondern auch mit privatem Charakter.

Angeblich gibt es alle zwei Monate ein Planungstreffen bei Sebastian Kurz in seiner Privatwohnung, wo auch Norbert Hofer und Gernot Blümel dabei sind?

Wir wechseln uns ab, manches Mal finden die Treffen auch bei mir statt und teilweise sogar in kürzeren Abständen.

Wie lange werden Sie am Bad Boy der Regierung, Herbert Kickl, festhalten?

Jetzt bin ich aber fast enttäuscht, dass das nicht ich bin (lacht). In den vergangenen 13 Jahren habe ich alle diese Bewerbe gewonnen (lacht).

Diesen Pokal haben Sie an Herbert Kickl abgegeben. Bleibt er Ihr politischer Best Buddy, den Sie nie fallen lassen würden – trotz vieler Pannen, etwa wie in der Causa BVT?

Herbert Kickl ist sicherlich eine unglaubliche Persönlichkeit der Freiheitlichen. Ich habe mir bewusst starke Persönlichkeiten genommen. Denn wenn ein Parteiobmann wirklich stark ist, dann lässt er auch starke Persönlichkeiten zu. Ich habe das immer so gelebt. Klar ist, dass ein Herbert Kickl als Innenminister natürlich auch Zielobjekt der politischen Mitbewerber ist. Damit kann er gut leben. Ich sehe die Fehler, die ihm unterstellt werden, nicht als Fehler, sondern das sind halt die typischen politischen Muster, die sich ja auch alle auflösen. Denn viele Vorwürfe, die es da gibt, werden unkritisch oft einfach übernommen. Und dann stellt sich im BVT-Untersuchungsausschuss heraus, dass sich das in Luft auflöst, wie man ja auch nach der Einvernahme der Staatsanwältin gesehen hat. Er ist sehr konsequent und bringt die Wahlversprechen jetzt auch in Umsetzung.