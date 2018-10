Strache: "Keine Freude" mit Ehe für Homosexuelle

Mit 1. Jänner 2019 kommt in Österreich die Ehe für alle, also auch für homosexuelle Menschen. Gleichzeitig wird die eingetragene Partnerschaft auch für Heterosexuelle geöffnet. Dies ist die Folge einer Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs (VfGH), welche die türkis-blaue Regierung nur mit einer Zweidrittelmehrheit im Nationalrat hätte stoppen können. Eine solche Mehrheit scheiterte an SPÖ und Neos – beide Parteien wollen homosexuellen Menschen die Möglichkeit zu heiraten einräumen.

"Wir stehen als Freiheitliche Partei nach wie vor zur traditionellen Ehe zwischen Frau und Mann, ohne dabei Homosexuelle diskriminieren zu wollen", sagte FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache dazu nun im Ö1-Mittagsjournal in der Interview-Reihe "Im Journal zu Gast". Der VfGH habe eine Entscheidung getroffen. "Das muss man zur Kenntnis nehmen, auch wenn man keine Freude an der Entwicklung hat", meinte Strache.