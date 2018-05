Strache: "Die Aula war nie ein Organ der FPÖ"

Die FPÖ und ihre Vergangenheit. Ein Thema, das gerade in dieser Woche - rund um das Gedenken an die Befreiung vom Nationalsozialismus und dem Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa - im Fokus stand. So sorgte etwa die Rede des Schriftstellers Michael Köhlmeier für Aufsehen, der Bundeskanzler Sebastian Kurz kritisierte und auch zu den Freiheitlichen klar Stellung bezog.Am vergangenen Wochenende gab es dann auch noch eine Diskussion rund um FPÖ-Inserate in der rechtsextremen Zeitschrift Aula.

FPÖ-Klubobmann Walter Rosenkranz erklärte in der ORF-Sendung Im Zentrum, dass die FPÖ in Zukunft keine Inserate mehr in der Aula schalten wird. Mit den teils rechtsextremen und antisemitischen Artikeln der Aula sei die FPÖ nicht einverstanden, sagte Rosenkranz am Sonntagabend: "Wir sind damit nicht einverstanden und vor allem Heinz-Christian Strache ist damit nicht einverstanden." Rosenkranz räumte ein, dass die Aula aufgrund von Artikeln als rechtsextrem und antisemitisch einzustufen ist: "Es sind einige Artikel drinnen gewesen, die das eindeutig darlegen."