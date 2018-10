Strache bekommt "Jörg Haider Medaille"

Der zehnte Todestag des einstigen Kärntner Landeshauptmannes Jörg Haider am 11. Oktober soll Anlass zur endgültigen Versöhnung mit der heutigen FPÖ sein: Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache bekommt am Vortag die " Jörg Haider Medaille" von Witwe Claudia Haider überreicht. Der "kleine Festakt" am 10. Oktober soll vor geladenen Gästen auf dem Familienanwesen im Kärntner Bärental stattfinden.

Auch Westenthaler bereits geehrt

Die " Jörg Haider Medaille für Verdienste um die politische Erneuerung" wurde 2010 vom ehemaligen BZÖ-Obmann Gerald Grosz gestiftet und steht unter der besonderen Patronanz von Claudia Haider als Präsidentin der " Jörg Haider Gesellschaft". Sie soll Strache die Medaille persönlich überreichen. Bisherige Preisträger sind etwa Haiders Schwester Ursula Haubner sowie weitere ehemalige BZÖ-Politiker wie Herbert Scheibner und Peter Westenthaler.