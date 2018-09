Wie viel Haider steckt noch in der FPÖ?

Der Todestag von Jörg Haider ist der 11. Oktober. Der 10. Oktober 2008 war Haiders letzter Lebenstag, bevor er um 1.15 Uhr in der Nacht mit 1,8 Promille und überhöhter Geschwindigkeit gegen eine Gartenmauer fuhr und verstarb.

Die einen gedenken Jörg Haiders am 11., die anderen am 10. Oktober. Landeshauptmann Peter Kaiser ( SPÖ) hält sich ans Protokoll. Er wird am 11. Oktober am Grab im Bärental einen Kranz niederlegen. So wie er kürzlich auch einen Kranz aufs Grab des ebenfalls vor zehn Jahren verstorbenen Landeshauptmanns Leopold Wagner ( SPÖ) legte.

Haiders Anhänger hingegen begehen das Totengedenken am Landesfesttag, wenn alles gelb-rot-weiß beflaggt ist. FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache wird heuer aus Wien anreisen und von der „ Jörg Haider-Stiftung“ die „ Jörg Haider-Medaille“ verliehen bekommen. Grund für die Ehrung: Strache habe der FPÖ wieder zu alter Stärke verholfen und sie zurück in die Regierung geführt.

"Haider wichtiger Teil der FPÖ-Geschichte"

Haider hatte dereinst der FPÖ zwar rauschende Siege beschert, er hat die FPÖ aber auch immer wieder zerstört. 1993 provozierte er mit dem Anti-Ausländer-Volksbegehren die Abspaltung des Liberalen Forums unter Heide Schmidt; 2002 putschte er gegen die eigene Bundesregierung und 2005 spaltete er mit der BZÖ-Gründung das Lager.

Die FPÖ-Reste ließ er mit einem Berg Schulden zurück. Strache übernahm damals die darniederliegende Partei. Inzwischen hat er Frieden mit Haider gemacht. „ Haider ist ein wichtiger Teil der FPÖ-Geschichte und wird es immer bleiben“, sagt Strache zum KURIER.

Wie viel Haider steckt eigentlich heute noch in der FPÖ?

„Die FPÖ heute hat viel mit Haider zu tun, allerdings ist sie offenkundig weniger von einem unbewussten Todestrieb beherrscht. Haider machte die FPÖ groß und führte sie in die Bundesregierung, um sie danach zu zerstören. Ich vermute, dass Strache von solchen Tendenzen zur Selbstzerstörung frei ist“, sagt der Politikwissenschaftler Anton Pelinka.