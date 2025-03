Österreichs Politik im Dreierpack am EU-Gipfeltag in Brüssel

Mit so viel Spannung hat man in Brüssel schon lange keinen Gipfel mehr erwartet. Am Donnerstag geht es beim Sondergipfel der EU-Staats- und Regierungschefs um Europas militärische Aufrüstung, um die Unterstützung der Ukraine und damit auch um den Umgang mit den USA unter Trump.

Konfliktstoff, der anscheinend auch das Interesse der österreichischen Spitzenpolitik geweckt hat. Am Gipfeltag sind daher in Brüssel nicht einer wie üblich, sondern gleich drei Spitzenvertreter der neu angelobten Regierung vor Ort.

Offiziell Dienst bei einem Europäischen Rat hat nach dem Protokoll der neue Bundeskanzler Christian Stocker. An den Gesprächen im EU-Ratsgebäude wird daher auch nur der ÖVP-Politiker teilnehmen.