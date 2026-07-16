Stocker auf Tour: Der Spagat des Kanzlers

Der Schauplatz – das Haus der Digitalisierung in Tulln – soll Modernität und Innovationskraft vermitteln. Die auf die Wände gebeamten Postkartenmotive Heimatverbundenheit, die Österreich- und EU-Flagge hinter dem Sessel des Kanzlers staatsmännische Überparteilichkeit. Zumindest bei der optischen Inszenierung passte alles beim Auftakt von „Österreich im Gespräch“ – der Tour von Christian Stocker, mit der er noch bis Ende August durch alle neun Bundesländer unterwegs ist, um sich den Fragen und Anliegen der Bevölkerung zu stellen. Das Ziel ist klar: Der Kanzler will Bürgernähe signalisieren.

Knapp 200 Personen kamen an diesem Donnerstagnachmittag nach Tulln, manche mit konkreten Fragen und Beschwerden, andere, um einfach einmal den Kanzler aus der Nähe zu sehen. Um einen möglichst repräsentativen Querschnitt zu erreichen, nahm Meinungsforscher Peter Hayek eine Vorauswahl unter den Anmeldungen vor. Das dürfte im Wesentlichen gelungen sein: Das Publikum ist einigermaßen gemischt, wobei die älteren Semester merklich in der Überzahl sind. Anwesend sind aber auch zahlreiche ÖVP-Mitglieder und -Funktionäre. Wie Alfred Lauber. Ihn führt sein „Interesse an der Politik“ hierher. Mit der Performance der Regierung ist er nur mäßig zufrieden, „sie sollte etwas weniger links und ein bisschen wirtschaftsfreundlicher sein“, sagt er. „Was wir machen, machen wir für Sie. Ich könnte auch in Pension gehen, mache aber die Arbeit für dieses Land sehr gerne“, begrüßt Stocker, der von Moderatorin Vera Russwurm unterstützt wird, die Gäste. Russwurm versucht gleich zu Beginn den Kritikern der Veranstaltung den Wind aus den Segeln zu nehmen. Diese hatten Stocker vorgeworfen, dass die Tour vom Kanzleramt und nicht von der ÖVP finanziert wird. „Es handelt sich um eine parteiübergreifende Veranstaltung des Bundeskanzlers“, betont sie. Laut Stocker habe man über eine Veranstaltung mit den beiden anderen Koalitionspartnern nachgedacht, terminlich sei das aber schwierig.