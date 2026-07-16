Bundeskanzler Christian Stocker verschiebt Israel-Reise erneut

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) gebeten, seine für die kommende Woche geplante Israel-Reise zu verschieben. Netanyahu wolle an der Beerdigung des US-Senators Lindsey Graham teilnehmen, berichtete die israelische Tageszeitung „The Times of Israel“ (online) am Mittwoch. Stocker sollte ursprünglich am Dienstag und Mittwoch zu Besuch in Israel sein. Es ist bereits das zweite Mal, dass Netanyahu einen Besuch verschob. Überraschenderweise berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag, dass Netanyahu doch nicht in die USA reise, weil das Begräbnis Grahams auf Ende des Monats verschoben wurde. Ursprünglich hatte Netanyahu einem Insider zufolge am Samstag in die USA reisen wollen. Er strebe dort ein Treffen mit US-Präsident Donald Trump an, hieß es am Mittwoch. Ob diese Begegnung zustande kommen würde, galt jedoch als unklar.

Aus dem Bundeskanzleramt hieß es, die geplante Reise des Bundeskanzlers nach Israel und in die palästinensischen Gebiete sei auf Ersuchen Israels mit dem Hinweis darauf, dass Ministerpräsident Netanyahu zum Begräbnis von Graham in die USA fliegen wird, verschoben worden. „Heute wurden wir darüber informiert, dass Netanyahu möglicherweise nun doch nicht in die USA reisen wird.