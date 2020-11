Steuersünder ohne Anspruch auf Corona-Staatshilfe

Bei den neuerlichen Verhandlungen zum jetzigen Umsatzersatz setzte sich aber die ÖVP durch. Das Ergebnis ist die nunmehr gültige Strafgrenze von 10.000 Euro. Darunter drückt die Finanz ein Auge zu, darüber gibt es kein Pardon.

Diese Regelung gilt übrigens auch für Betriebsübernahmen und das hat in der Praxis zu skurril anmutenden Fällen geführt.

Ein Beispiel, das man sich in der Finanz erzählt: Ein Hotel mit 200 Mitarbeitern hat vor ein paar Jahren eine Finanzstrafe von ein paar Tausend Euro ausgefasst. Dann wurde der Betrieb übernommen und kam heuer durch Corona in Schwierigkeiten. Wegen der Strafe in der Vergangenheit wurde dem neuen Betreiber in finanzieller Bedrängnis kein Fixkostenzuschuss I gewährt.

Den Umsatzersatz bekommt das Hotel jedoch zugesprochen, weil die damalige Strafe ja unter 10.000 Euro lag. Und dem Vernehmen nach wird diese Strafgrenze nun auch beim Fixkostenzuschuss II eingezogen werden.