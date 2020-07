Kaske rechnet noch nicht mit Erbschaftssteuer

Wir führen bei den vermögensbezogenen Steuern keine Neid- sondern eine Gerechtigkeitsdebatte", sagt Arbeiterkammer-Präsident Rudolf Kaske im Gespräch mit dem KURIER.

Speziell die Erbschaftssteuer sei dabei eine "vernünftige Antwort" auf die wachsende Ungleichheit in der Gesellschaft. In den meisten EU-Staaten gebe es deshalb eine Erbschaftssteuer. Von der Streichung der Steuer in Österreich im Jahr 2008 hätten auch überwiegend die Reichen im Lande profitiert, sagt Kaske.

Dennoch gehe es bei der momentan verhandelten Steuerreform (mehr zum sonntäglichen Verhandlungsmarathon lesen Sie hier), doch in allererster Linie darum, eine deutliche Netto-Entlastung für die heimischen Arbeitnehmer zu schaffen. Dafür hätten schließlich 882.000 Menschen bei der ÖGB/AK-Kampagne "Lohnsteuer runter" unterschrieben.

Kaske: "Das Volumen ist also entscheidend und dass sich die Arbeitnehmer die Entlastung zum größten Teil nicht selbst zahlen."

Im Vergleich zu diesem übergeordneten Ziel sei die Gegenfinanzierungsfrage für die meisten Menschen zwar nicht irrelevant, aber zweitrangig. Die große Ausnahme ist für Kaske: "Die generelle Anhebung von Massensteuern wie zum Beispiel der Mehrwertsteuer kommt nicht infrage." Solch ein Schritt würde die Menschen mit niedrigen Einkommen überdurchschnittlich belasten, ist der AK-Präsident überzeugt.