"Steuern auf einen Lehrermangel zu"

Problematisch findet er etwa die Bildungsreform von 2017, damals wurden die Landesschulräte aufgelöst und neun Bildungsdirektionen installiert, mit mehr Zugriffsrecht durch den Bund. "Idee war damals eine bessere Steuerung. Ich habe das jetzt in der schwierigen Phase beobachtet und muss feststellen, dass es nicht besser geworden ist“, so Enzenhofer. Sein Vorschlag: "Das Ministerium kann ja nicht alle Eventualitäten an den 5.500 Schulen überblicken, und auch die Landesdirektionen können nicht eingreifen, da sie ja an Weisungen gebunden sind. Deswegen würde ich wieder das Prinzip der Subsidiarität leben lassen, dass die kleinere Einheit vor Ort entscheidet, solange, bis es eine übergeordnete Verantwortung gibt. Das ist sicher die bessere Lösung.“