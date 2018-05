Stelzer zu Pflegeregress: „Da gibt es nichts zu verhandeln“

KURIER: Herr Landeshauptmann, am Freitag geht es bei der Landeshauptleutekonferenz mit den Ministern Löger (Finanzen) und Moser (Reformen) ans Eingemachte. Was soll an diesem Tag geklärt werden?

Thomas Stelzer: Aus meiner Sicht muss der Kostenersatz beim Pflegeregress geklärt werden. Es können auch einige zentrale Punkte bei der Staatsreform erledigt werden.

Der Artikel 12 soll aufgelöst und die Zuständigkeiten zwischen Bund und Ländern zugeteilt werden. Wie weit ist man da?

Das Motto ist: Now or never. Wir Landeshauptleute haben uns schon eingehend damit beschäftigt. Der Großteil ist relativ klar, beim Sozialbereich, den Heil- und Pflegeanstalten und bei den Elektrizitätswerken müssen wir noch reden, wo das gescheiter angesiedelt wäre.

Ihre Haltung dazu?

Ich würde mir vorstellen, dass wir als Länder die Organisation hoheitlich hätten. Aber das ist nicht in Stein gemeißelt, darüber reden wir.

Kann es passieren, dass der Bund die Krankenanstalten voll übernimmt?

Ich gehe davon aus, dass wir auf Augenhöhe verhandeln. Es geht ums liebe Geld. Wer sagt, wie etwas organisiert wird, muss auch sagen, wo das Geld herkommt.

Wenn es an der Mindestsicherung und den Spitälern scheitert – scheitert dann die ganze Staatsreform?

Es gibt viele Punkte, bei denen wir relativ schnell zu einem Ergebnis kommen könnten. Die gegenseitigen Zustimmungsrechte, die nur aufhalten, sollten abgeschafft werden. Wenn dann noch ein oder zwei Ausnahmen bleiben, ist das kein Beinbruch.

Aber diese beiden sind ja die größten Brocken.

Die fallen besonders ins Auge, das stimmt. Aber die kleinen sind auch relevant, sie würden in der täglichen Organisation zu Vereinfachungen führen.