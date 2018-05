Schwarze zeigen Türkis ihre Muskeln

Doch nun kommt es hart für den Bund: Die Länder werden nämlich, wie Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer im KURIER-Interview (siehe unten) klarstellt, keinen Cent weniger als die geforderten 470 Millionen Euro akzeptieren. So es am Freitag also eine Einigung geben kann, fiele sie zugunsten der Länder aus. Und es kommt für Türkis-Blau noch dicker: Denn wie jüngst sein steirischer Amtskollege Hermann Schützenhöfer im KURIER, so knüpft auch Stelzer das notwendige Wohlwollen der Länder an eine Einigung beim Pflegeregress. Eine Lösung müsse es zudem jedenfalls bis morgen, Freitag, geben, mahnt der ranghohe ÖVP-Politiker.

Dieses Ultimatum wiederum ist kein gutes Omen für die Erfolgsaussichten der hochsensiblen Verwaltungsreform-Pläne von Josef Moser. Zudem stößt der Minister bereits Freitagfrüh zur LH-Runde – also Stunden bevor Löger im Pflegeregress-Poker seine Karten auf den Tisch legt.