Steiermark-Wahl: Nächster Urnengang für Steirer in sieben Wochen

Nach der geschlagenen Nationalratswahl stellen sich die steirischen Parteien nun für die Landtagswahl am 24. November auf. Der Reigen an Plakatpräsentationen und Wahlkampfauftakten hat begonnen. Als Stichtag an Mur und Mürz wurde der 23. September festgelegt. Die vorläufige Zahl der Wahlberechtigten ist 941.481. Nach vier steirischen Landtagswahlen ist es die erste ohne echten vorgezogenen Wahltag - erstmals kann man direkt beim Abholen der Wahlkarte das "Kreuzerl" machen.

Während die KPÖ schon im September ihr Programm präsentiert hat, startet die FPÖ am Sonntag mit einem Frühschoppen am Gelände des Hartberger Oktoberfests den Landtagswahlkampf - inklusive des Wahlgewinners Herbert Kickl , der dem steirischen Spitzenkandidaten Mario Kunasek den Rücken stärken will.

Die SPÖ hat am vergangenen Donnerstag ihre erste Plakatwelle präsentiert und wird am 12. Oktober mit einem außerordentlichen Landesparteitag in Leoben den Wahlkampf offiziell eröffnen. Die Grünen starten intern ihren Wahlkampf am Samstag mit einer Landesversammlung. Für kommende Woche haben sie die Präsentation ihrer Schwerpunkte und der ersten Plakate angekündigt.

Die ÖVP will erst am 4. November - sprich 20 Tage vor der Wahl - mit dem Intensivwahlkampf beginnen. Plakate sollen ab Mitte Oktober aufgehängt werden. NEOS werden am 11. Oktober ihre Kampagne vor der Grazer Stadthalle präsentieren und der offizielle Wahlkampfauftakt wird am 22. Oktober im Pink Elephant - einem Lokal in der zentralen Grazer Herrengasse - stattfinden.