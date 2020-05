Gesucht: Frisches Geld für die Pflege

Dass die Steirer so Druck machen, ist umso bemerkenswerter, als sie den Kostenzuwachs für die Pflege, der in den vergangenen Jahren bis zu 21 Prozent betragen hat, auf rund ein Prozent Plus gebremst haben. Mit ein Grund war die Einführung des Regresses mit 1. August 2011.

Seither – so heißt es – werde einmal mehr überlegt, ob die Eltern wirklich in einem teuren Pflegeheim-Bett untergebracht werden müssen, anstatt sie zu Hause zu versorgen – sofern das möglich ist. Unterm Strich bleibt die Steigerung bei den Ausgaben für Pflege dennoch gewaltig: In nur sieben Jahren, von 2005 bis 2012, explodierten sie von 180 Millionen Euro auf 370 Millionen Euro – ein Plus von 105 Prozent.