Stacheldraht, Polizeischutz: SPÖ verwundert über Ungarns Kinder-Feriencamp

Die Nachricht, dass in Ungarn nahe der österreichischen Grenze ein Feriencamp für Jugendliche und kein Flüchtlingslager gebaut wird, wird zur Kenntnis genommen, erklärte der burgenländische SPÖ-Klubchef Roland Fürst am Freitag in einer Aussendung.

Er zeigte sich allerdings verwundert darüber, dass es hierfür offenbar "Stacheldrahtzaun und Polizeischutz" braucht. Man werde die Entwicklung beobachten, betonte Fürst.