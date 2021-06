Staatsanwälte-Präsidentin: Laufende Verfahren sollen nicht von U-Ausschuss begleitet werden

Immerhin würde es sich sonst um Amtsmissbruach durch einzelne Kollegen handeln. Wenn die ÖVP dahingehend konkrete Indizien habe, dann solle sie das anzeigen und man werde das prüfen. Gegen Pauschalverurteilungen verwehrte sich Koller aber ausdrücklich.

Generell würden auch nur jene Chats in den Akt wandern, die strafrechtlich relevant sind. Läuft parallel zum Strafverfahren ein U-Ausschuss, müssen aber auch andere Rohdaten geliefert werden - so hat es der Verfassungsgerichtshof entschieden. Koller erklärte, sie würde es daher für "sehr sinnvoll" halten, "wenn laufende Verfahren nicht von einem U-Ausschuss begleitet werden". Damit könnte man verhindern, dass Ermittlungen beeinträchtigt werden - und die Staatsanwälte würden dann nicht so sehr in den Mittelpunkt der Diskussionen gestellt, "weil sie dort nicht hingehören und auch nicht hin möchten", sagte Koller. Die Entscheidung darüber sei aber eine gesellschaftspolitische.