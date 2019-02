SPÖ zieht gegen "Gedankenpolizei" ins Feld

" Bespitzelung, Ausspähung, Gedankenpolizei" – es ist ein düsteres Szenario, das Hannes Jarolim zeichnet. "Tiefe Eingriffe in Persönlichkeitsrechte", ermöglicht durch das Sicherheits- bzw. Überwachungspaket, das die Koalition im vergangenen April beschlossen hat. "Dagegen gilt es anzutreten", sagt der Justizsprecher der SPÖ am Freitag und kündigt für Montag den Gang zum Verfassungsgerichtshof (VfGH) an.

Konkret geht es um die Online-Überwachung mittels " Bundestrojaner". Mit dieser Spionagesoftware kann auch verschlüsselte Kommunikation überwacht werden. "Das ebnet den Weg in eine Überwachungsgesellschaft", glaubt SPÖ-Bundesrätin Elisabeth Grimling. Die Mandatsstärke im Bundesrat ermöglicht der SPÖ mittels Drittelantrag erst den Prüfantrag an den VfGH.

Fünf Grundrechtsverletzungen

Durch den Einsatz eines Bundestrojaners werden nicht weniger als fünf Grundrechte verletzt, sagt der von Jarolim beigezogene Rechtsanwalt Ewald Scheucher: Privatsphäre, Datenschutz, Fernmeldegeheimnis, Meinungs- und Informationsfreiheit und Unschuldsvermutung.