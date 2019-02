Bundestrojaner landet vor dem Verfassungsgerichtshof

SPÖ und Neos trommeln bereits seit langem gegen das Überwachungspaket im Allgemeinen und den Bundestrojaner im Speziellen. Unter dem Begriff Bundestrojaner versteht man staatliche Spionagesoftware, die ohne Wissen des Nutzers auf dessen PC, Smartphone oder Tablet installiert wird und seine Aktivitäten überwacht.

"Schwachsinn"

Über Handys würde auch auf Daten von unbeteiligten Personen zugegriffen, die mit Verdächtigen in Kontakt stehen, gab Jarolim in der dem Beschluss vorangegangenen Nationalratsdebatte zu bedenken. Er forderte hingegen, zuerst zu evaluieren, welche Möglichkeiten es für Ermittlungen bereits gebe und ob die bisherigen Maßnahmen nicht ausreichen. Jarolim warnte außerdem vor den Missbrauchsmöglichkeiten und kündigte an, weiterhin gegen den „Schwachsinn“ anzukämpfen.

"Der Entwurf der Regierung zeigt die regelrechte Besessenheit der neuen Bundesregierung zum Datensammeln, Überwachen und Bespitzeln der Österreicherinnen und Österreicher", kritisierte wiederum der stellvertretende Neos-Klubobmann Nikolaus Scherak im Vorfeld des Beschlusses.