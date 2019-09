SPÖ wirkt gelöst, auch dank "Stimme aus dem Jenseits"

Die SPÖ spürt einen Aufwind im Wahlkampffinale. Die Skandale in Rot blieben im Gegensatz zum Jahr 2017 aus, die gab es dafür in "Hülle und Fülle bei ÖVP und FPÖ", sagt Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda zum Auftakt. Bis auf den letzten Platz gefüllt war das SPÖ-Zelt in der Löwelgasse, als die in rot-weiß gekleidete Pamela Rendi-Wagner mit Fans einzieht.

Vor dem Zelt mussten einige SPÖ-Sympathisanten warten, weil es keinen Einlass mehr gab. Die überraschend gute Atmosphäre brachte Altkanzler Franz Vranitzky auf seine ganz eigene Weise auf den Punkt: "Für jemanden, der fast nur mehr eine Stimme aus dem Jenseits ist, ist die Stimmung ein schöner Weckruf".