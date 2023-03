SPÖ-Wirbel wegen Selenskij: Leichtfried findet Vorwürfe "abstrus"

Mehr als die Hälfte der SPÖ-Sitze blieb leer: Auch einen Tag danach kann die Frage, warum so viele SPÖ-Abgeordnete bei der Videoansprache des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij im Parlament am Donnerstag fehlten, nicht schlüssig geklärt werden. SPÖ-Vizeklubchef Jörg Leichtfried verteidigt die schütter besetzten roten Reihen in der APA. Der Vorwurf einer gewissen Russlandfreundlichkeit in der SPÖ sei "sehr abstrus", meinte Leichtfried. Es gebe "gewisse Vorbehalte gegen Veranstaltungen des Nationalratspräsidenten generell", erklärte Leichtfried.

Folgende Erzählung entwickelte die SPÖ-Klubführung im Laufe des Donnerstags: Die Abgeordneten seien ferngeblieben, da Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) Selenskij zu diesem außerparlamentarischen Online-Auftritt eingeladen habe. Selenskyjs Rede fand zwar im Nationalratssitzungssaal statt, allerdings im Rahmen einer "parlamentarischen Veranstaltung" und nicht des anschließenden Plenums. Schon vor einem Jahr hatte es Versuche der Neos gegeben, dem ukrainischen Präsidenten wie in vielen anderen Ländern auch die Möglichkeit zu geben, im Parlament zu sprechen - diese Initiative war allerdings am Widerstand der FPÖ gescheitert, auch die SPÖ zögerte damals zunächst. "Kriegsrhetorik" habe im Hohen Haus keinen Platz, sagte damals etwa SPÖ-Wehrsprecher Robert Laimer.