SPÖ will Banken-Diskriminierung Älterer gesetzlich verbieten lassen

Die SPÖ will Diskriminierungen älterer Menschen durch Banken gesetzlich unterbinden lassen. Das sollte im Gleichbehandlungsgesetz und zusätzlich in Artikel 7 der Bundesverfassung verankert werden, hieß es am Mittwoch vor Journalisten. Konsumentenschutzsprecher Christian Drobits und Pensionistenverbandspräsident Peter Kostelka verwiesen auf Probleme Älterer bei Krediten oder durch Entzug von Bankkarten. Altersdiskriminierung gebe es auch bei privaten Unfallversicherungen.

Ältere würden häufig trotz Sicherheiten keinen Kredit bekommen, nämlich wenn die statistische Lebenserwartung kürzer als die Kreditlaufzeit sei, kritisierte Kostelka in einer Pressekonferenz. Dabei berufe man sich auf das Hypothekar- und Immobilienkreditgesetz (HIKrG), während es etwa in Deutschland auch dann einen Kredit geben könne.

"Das fordern wir ein. Auch Ältere haben Bedarf, einen Kredit zu bekommen." Durch die "schnöde" Behandlung seitens des Bankenapparats würden ältere Menschen, die etwa ein Bad sanieren oder eine Heizung tauschen müssten, womöglich in die Hände von "Kredithaien" getrieben und müssten dort "irrwitzige Zinsen" bezahlen.