Lücke im Gesetz: "Anti-Homo-Haus" ist legal

Nicht strafbar

"Das ist menschenverachtend. Der Ausschluss von Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung ist inakzeptabel", sagt Alexander Pollak, Sprecher von SOS Mitmensch. Fakt ist aber, dass sich der homophobe Wirt mit der Diskriminierung nicht strafbar macht. "Das ist eine Lücke im Gleichbehandlungsgesetz", sagen Pollak und die Gleichbehandlungsanwaltschaft. Es gibt in Österreich keinen flächendeckenden Diskriminierungsschutz. "Österreich ist damit Nachzügler innerhalb der EU", sagt Gleichbehandlungsanwältin Ines Grabner. Zwar ist Diskriminierung in der Arbeitswelt per Gesetz verboten. Der Anti-Diskriminierungsschutz gilt aber nicht in allen Gesellschaftsbereichen.

Das liegt an der komplexen Rechtslage: Das Gleichbehandlungsgesetz ist in drei Teile geteilt. Teil 1 galt dem Schutz vor Diskriminierung aufgrund des Geschlechts in der Arbeitswelt (Frauenbenachteiligung).

In einem zweiten Schritt wurde es auf weitere Diskriminierungsmerkmale in der Arbeitswelt erweitert: Darunter den Schutz vor Diskriminierung aufgrund von ethnischer Zugehörigkeit, Religion und Weltanschauung, Alter und sexueller Orientierung. Teil 3 schließlich bezieht sich auf Bereiche außerhalb der Arbeitswelt, also etwa den Zugang zu Gütern und Dienstleistungen, wie im vorliegenden Fall der Beherbergung. "Hier ist nur die Diskriminierung aufgrund des Geschlechts sowie der ethnischen Zugehörigkeit rechtlich geschützt", sagt Grabner.

Alle anderen Merkmale, also Religion, Alter oder sexuelle Orientierung, seien es nicht.