SPÖ-Vizeklubchefin Holzleitner: ÖVP zeichnet "Schreckgespenst" Marxismus

Obwohl sich Holzleitner, die auch Bundesfrauenvorsitzende ist, im Rennen um den Parteivorsitz klar hinter Pamela Rendi-Wagner stellte, unterstütze sie Andreas Babler "sehr gerne".

Dass aktuell sowohl Parteivorsitzender als auch Landesvorsitzende und der Klubchef männlich seien, kommentiert Holzleitner wie folgt: "Wir sind in den Spitzen aktuell sehr männlich besetzt." Ziele müsse sein, "dass es weiblicher bekleidet wird in der SPÖ". Gleichstellungspolitik sei für sie ein Auftrag für die Gesamtpartei – also auch für die Männer.

