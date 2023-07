Kovacs kritisiert Babler scharf: Tempo 100 "wird's nicht spielen"

Und was die Forderung nach einer 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich angeht, empfahl Kovacs Babler, so etwas doch einmal "im eigenen Wirkungsbereich", also in der Stadt Traiskirchen, wo Babler Bürgermeister ist, zu versuchen und umzusetzen. "Ansonsten ist das nicht glaubwürdig für mich", meinte Kovacs.

"Keine Retourkutsche"

Dass sein Widerspruch damit zu tun hat, dass Doskozil nicht SPÖ-Chef wurde, stellte Kovacs in Abrede: "Na, überhaupt keine Retourkutsche."

Genüsslich verfolgten ÖVP und FPÖ das Schauspiel: "Das Chaos in der SPÖ geht weiter", analysierte ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker per Aussendung. "Der neue SPÖ-Vorsitzende ist offenbar bei dem Versuch, die SPÖ zu einen, bereits gescheitert." Nach wie vor wisse man nicht, wofür die SPÖ eigentlich stehe, findet Stocker. "Der selbsternannte Marxist Andreas Babler verliert sich in Widersprüche und innerhalb der SPÖ gibt es diametral andere Ansichten als die des Parteivorsitzenden. Die Sozialdemokratie schafft sich selbst ab."

Stimmen aus der FPÖ

"Die Bobo-Politik des Linksauslegers Babler ist nichts für die breite Masse. Ein erfahrener Politiker wie Kovacs weiß das und artikuliert das auch, selbst wenn er die Grabenkämpfe innerhalb der SPÖ damit fortsetzt", meinte FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz in einer Aussendung. "Die FPÖ mit Herbert Kickl an der Spitze ist die einzig stabile Kraft in diesen schwierigen Zeiten, während die Sozialdemokratie weiter zerfällt und in Grabenkämpfen mit sich selbst beschäftigt ist."