SPÖ-Staatssekretär Leichtfried: "Das Aufpassen ist kein Tätigkeitsbereich von mir“

Jörg Leichtfried ist Staatssekretär im Innenministerium (BMI), sitzt wegen Umbaumaßnahmen aber rund einen Kilometer entfernt in einem Ausweichbüro am Schottenring. Wie er seine Rolle sieht und was er vorhat.

KURIER: Ist der Raum, in dem Sie da arbeiten, eigentlich abhörsicher?

Jörg Leichtfried: Das ist einer der Nachteile des Provisoriums. Aber wir sind gerade dabei, passendere Räumlichkeiten zu finden.

Die nicht im BMI, sondern woanders sein werden. Wie gut kann man seine Tätigkeit ausüben, wenn man nicht am Ort des Geschehens ist?

Eine gewisse Trennung zwischen dem operativen und dem politischen Teil bringt mehr Vorteile als Nachteile. Wir werden regelmäßig informiert, es gibt einen regen Austausch.

Wie muss man sich das in der Praxis vorstellen? Können Sie einem Staatsschützer Weisungen geben?

In der jetzigen Phase bin ich vor allem Zuhörer und mache mir ein Bild, weil der Bereich sehr umfangreich ist. Ich kann lenkend eingreifen, und das mache ich im guten Übereinstimmen mit dem Innenminister.

Es heißt, die SPÖ hat Sie als „Aufpasser“ ins schwarze Innenministerium geschickt. Der Treppenwitz ist, dass Sie jetzt nicht einmal im Innenministerium sitzen dürfen.

Das Aufpassen ist kein Tätigkeitsbereich von mir. Ich sehe mich als Partner für all jene, die Österreich sicherer machen wollen und werde das mit aller Kraft tun.