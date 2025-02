Anschlag in Villach: Wie man sich auf Tiktok, Youtube und Signal radikalisiert

Der Algorithmus funktioniert so, dass er Inhalte bevorzugt, die hohe Interaktionsraten erzielen – also oft geliked, geteilt und kommentiert werden. Islamistische Inhalte sind oft emotional aufgeladen, provokativ oder polarisierend, was zu mehr Interaktion der Nutzer führt. Dadurch verstärkt der Algorithmus diese Inhalte weiter und zeigt sie häufiger bei anderen Nutzern an. So wird Tiktok eine Art Brandbeschleuniger, und die Jugendlichen werden einfach auf weitere Plattformen wie Telegram in Kleingruppen umgeleitet, wo der Radikalisierungsprozess so richtig startet.