Innenressort bekommt roten Aufpasser und türkisen General

Erbittert haben ÖVP und FPÖ in ihren Koalitionsverhandlungen um das Innenministerium gekämpft. So wichtig war der ÖVP das Ressort, dass sie letztlich den Reset-Knopf gedrückt und sich wieder mit SPÖ und Neos an den Tisch gesetzt hat.

Mit „Erfolg“: In der neuen Dreierkoalition bleibt das Innenministerium türkis – allerdings mit einem roten „Aufpasser“. Jörg Leichtfried, vormals Vize-Klubchef der SPÖ, ist Staatssekretär für Staatsschutz.

Chef im Innenministerium bleibt Gerhard Karner, der am Montag erneut angelobt wurde. Und er hat sich Verstärkung geholt: Andreas Achatz kehrt aus dem Kanzleramt wieder „heim“, wie er sagt, und wird Generalsekretär. Der gelernte Polizist steht damit direkt unter dem Minister und über den Sektionen, die er koordinieren soll.

Ob er in der Hierarchie auch über dem neuen roten Staatssekretär und dessen Mitarbeitern steht, ist unklar. Ziemlich sicher wird Leichtfried das bald herausfinden.