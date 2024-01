SPÖ-Spitzenkandidat: "Es kann nicht darum gehen, Asylsuchende zu quälen"

"Österreich müsse aktiv in der europäischen Außenpolitik sein"

Die NATO ist für Schieder auch nach ihrer Erweiterung um die ehemals neutralen Schweden und Finnland kein österreichisches Thema: "Unsere Neutralität wird im Kern weiterhin eine zentrale Rolle spielen - selbst in dieser veränderten Welt. Auch deshalb, weil Österreich eine andere geopolitische Situation als Schweden und Finnland hat." Allerdings müsse Österreich aktiv in der europäischen Außenpolitik sein - "und es bedeutet, dass wir uns selbst so aufstellen, dass wir uns verteidigen können. Dazu ist das Bundesheer derzeit nicht in der Lage."

Das, so Schieder, bedeute "wenn man so will - eine Aufrüstung. Aber das müssen nicht immer nur Rüstungsgüter sein. Wir brauchen heute auch mehr Know-how im Bereich Cybersecurity oder im Kampf gegen Desinformation. Natürlich heißt es auch, in Ausrüstung zu investieren."

