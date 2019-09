SPÖ sieht "Menschlichkeits"-Offensive schon "Früchte tragen"

"Unerwartete Früchte"

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda bekräftigte bei einer Pressekonferenz am Montag den "Anspruch der SPÖ, einen inhaltlichen Wahlkampf zu führen". Er meinte, dass dieser "sogar schon unerwartete Früchte trägt", denn ÖVP-Spitzenkandidat Sebastian Kurz habe die SPÖ-Forderung, wonach die Maklerprovision künftig nur mehr vom Vermieter bezahlt werden muss, aufgegriffen. Er sprach von einem "interessanten Signal und ein gutes Zeichen, was unsere Inhalte betrifft".

Er nutzte die Gelegenheit naturgemäß auch für Kritik an der Konkurrenz. "Die Mitbewerber reden nicht über Inhalte, sondern über Plakatslogans", so Drozda in Anspielung auf die Debatte zwischen Türkis und Blau über gegenseitiges Kopieren von Plakaten.