Kurz und Kickl ziehen mit Haider-Slogan in den Wahlkampf

Wer hat bei wem abgekupfert?

"Was ist mit dieser Kurz-ÖVP eigentlich los?", fragt sich die FPÖ auf Facebook. "Dass die ÖVP gerne unser Wahlprogramm übernimmt, ist uns bekannt – aber das man nun sogar unsere Slogans kopiert, erreicht schon einen neuen Höhepunkt!" Die Freiheitlichen sprechen gar vom "nächsten ÖVP-Skandal".

Von abgekupfert könne gar keine Rede sein, widerspricht ÖVP-Wahlkampfleiter Nehammer. Vielmehr stellt er in den Raum, dass es die FPÖ sei, die den Spruch der ÖVP geklaut habe. Professionelle Plakate brauchten eine gewisse Vorlaufzeit. Als die FPÖ ihre Kampagne präsentiert habe, seien die ÖVP-Plakate längst in Produktion gewesen, heißt es aus der Volkspartei. Offensichtlich habe jemand von der FPÖ in der Druckerei die ÖVP-Sujets gesehen und das habe den Blauen "so gut gefallen, dass man den Spruch übernommen hat", sagt Nehammer.

Das Original: Jörg Haider

Letztlich greifen sowohl FPÖ als auch ÖVP auf einen Slogan zurück, mit dem Jörg Haider schon vor 20 Jahren warb: "Einer, der unsere Sprache spricht". Daneben gab es auch "Einer, dessen Wort zählt", "Einer, der zuhören kann" oder "Einer, dessen Handschlag gilt". Entwickelt hat die Sprüche seinerzeit übrigens Herbert Kickl.