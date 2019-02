SPÖ: Rendi-Wagner glänzt durch Abwesenheit

Tirol-Besuch gewünscht

Gestern, Mittwoch, äußerte Dornauer Kritik an der generell mangelnden Präsenz der SPÖ-Bundeschefin in Tirol. Es sei sein „Wunsch“, dass die Vorsitzende auch einmal – und nicht nur für ein paar Stunden, sondern auch über mehrere Tage – Tirol einen Besuch abstatte. „Das sage ich in aller Deutlichkeit“, so Dornauer. Früher, sogar zu Zeiten von Bundeskanzler Bruno Kreisky, sei das üblich gewesen. Seinen Wunsch habe er bereits vor rund einem Jahr in Wien deponiert, sagt Dornauer.

Außerdem sei Rendi-Wagner nicht nur in Tirol abwesend, sondern auch in anderen Bundesländern. Dornauer: „ Tirol ist ein gastfreundliches Land. Und der Dornauer ist es auch“, versucht der angehende Tiroler SPÖ-Chef Rendi-Wagner aus Wien heraus zu locken. Es sei wichtig, dass die Vorsitzende „auch einmal in den Betrieben und Gasthäusern des Bundeslandes Präsenz zeige“.

Ansonsten sei er mit Rendi-Wagners Performance aber zufrieden: „Sie macht das gut.“